18.02.2024 15:24 Schwerer Unfall auf A9 wegen Reifenplatzer: 51-Jähriger aus Bayern in Klinik

Am Sonntagvormittag hat sich auf der A9 in Thüringen in Fahrtrichtung Berlin ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Person wurde verletzt.

Von Christian Rüdiger

Am Sonntagvormittag hat sich auf der A9 in Thüringen in Fahrtrichtung Berlin ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Person wurde verletzt. Wegen eines schweren Unfalls war die A9 in Richtung Berlin vorübergehend voll gesperrt. © David Breidert Wie die Polizei erklärte, verlor ein 51-Jähriger aus Bayern rund drei Kilometer vor dem Kreuz Triptis die Kontrolle über seinen Mercedes. Grund dafür war den Angaben nach ein Reifenplatzer. Das Fahrzeug durchbrach anschließend die rechte Leitplanke und blieb in einer Böschung neben der Autobahn stehen. Der Mercedes wurde bei dem Unfall stark demoliert. Außerdem zog sich der 51-Jährige schwere Verletzungen zu und musste von einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Jena geflogen werden. An Bord befand sich auch eine 7-Jährige. Sie blieb laut Informationen der Polizei unverletzt. Wegen des Unfalls und dem damit verbundenen Rettungseinsatz war die A9 in Richtung Berlin für ungefähr eine Stunde voll gesperrt.

