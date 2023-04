Transporter überschlägt sich an A9: Zwei Tote, drei Verletzte

Wiedemar - Bei einem schweren Unfall eines Transporters auf der A9 in Wiedemar (Landkreis Nordsachsen) sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Der Transporter wurde durch den Aufprall komplett deformiert. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Drei weitere Insassen des Transporters wurden ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge schwer verletzt.

Der Transporter sei am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr an der Anschlussstelle Wiedemar in Richtung Berlin aus ungeklärter Ursache gegen die Leitplanke geknallt und von der Autobahn abgekommen. Dann habe er sich im Straßengraben überschlagen.

Das Fahrzeug wurde völlig zerstört und das Dach deformiert.

Die Polizei sperrte zwei der drei Fahrstreifen in der Nacht zu Freitag ab. Bis etwa 5 Uhr morgens zogen sich die Bergungsmaßnahmen an der Unfallstelle.