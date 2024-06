Überholmanöver geht schief: Lkw rauscht auf A9 in Böschung, Fahrer eingeklemmt

Hermsdorf - Auf der A9 in Richtung München ist am Dienstagvormittag ein junger Lkw-Fahrer verunglückt.

Der Lkw blieb in einer Böschung stehen, ein Teil des Gespanns ragte noch auf die A9. © Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, hatte sich der Unfall kurz nach der Anschlussstelle Hermsdorf-Süd ereignet. Den Angaben nach war der Sattelzug nach einem Überholvorgang ins Schleudern geraten. Der 27-jährige Lkw-Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über den Holzlaster.

Anschließend kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und blieb in einer Böschung stehen. Der junge Trucker wurde bei dem Unfall in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Danach wurde der 27-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Wie schwer der Mann verletzt ist, konnte die Polizei bislang noch nicht sagen. Die linke und die rechte Spur der A9 in Fahrtrichtung München waren wegen der Rettungs- sowie Bergungsmaßnahmen für zwei Stunden gesperrt.