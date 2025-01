03.01.2025 16:31 Ende eines Staus übersehen! BMW touchiert zwei Autos und kracht in Heck von VW

Auf der A9 bei Nürnberg hat es in Bayern am Freitagnachmittag gekracht! Fünf Autos waren in den Unfall involviert, zwei Menschen sind verletzt worden.

Von Jan Höfling

Fischbach - Auf der A9 bei Nürnberg hat es in Bayern am Freitagnachmittag gekracht! Fünf Autos waren in den Unfall involviert, zwei Menschen sind verletzt worden. Ein BMW-Fahrer hat auf der A9 einen Unfall verursacht. © NEWS5/Lars Haubner Ersten Informationen zufolge hat ein Autofahrer aus dem Raum München gegen 13.30 Uhr rund 300 Meter nach der Auffahrt Fischbach in Richtung Berlin offenbar das Ende eines Staus übersehen. Beim Versuch, den stehenden Fahrzeugen noch auszuweichen, touchierte er zunächst das Heck eines anderen BMW, riss danach den Seitenspiegel eines Opel Mokka auf der mittleren Spur ab und krachte schließlich in das Heck eines Volkswagens. Der VW wurde durch die erhebliche Wucht des Aufpralls zudem auf einen Ford aufgeschoben. Unfall A9 Massencrash auf A9 Richtung München: Mindestens zehn Fahrzeuge involviert Der Fahrer und die Beifahrerin des BMW, der den Crash verursacht hatte, mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack ihres Fahrzeuges befreit werden und danach in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt fünf Autos waren in den Zwischenfall in Bayern involviert, ein VW wurde am Heck schwer beschädigt. © NEWS5/Lars Haubner Aufgrund der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der abschließenden Aufräumarbeiten musste die A9 mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: NEWS5/Lars Haubner