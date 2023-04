Unfall mit Verletzten auf der A9: Vorderrad löst sich und knallt durch Windschutzscheibe

Auf der A9 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld krachte am Sonntag ein Rad durch die Windschutzscheibe eines VWs. © Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Wie die Polizei am Montag mitteilte, löste sich am Vormittag auf dem Autobahnzubringer an der Anschlussstelle Brehna in Richtung Berlin aus noch unklarer Ursache das linke Vorderrad eines BMWs (Fahrer 64).

Die Folge: "Es rollte über die drei Fahrspuren und über die Mittelleitplanke", wie es weiter hieß.

Anschließend sei eine auf der linken Spur in Richtung München fahrende 35-Jährige in einem VW mit dem Rad zusammengestoßen, woraufhin das Rad wieder auf die Fahrbahn in Richtung Berlin geflogen sei.