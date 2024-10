Geisterfahrer (†77) stirbt auf A92: Zwei Personen in Klinik eingeliefert

Bei einem schweren Unfall auf der A92 ist ein 77 Jahre alter Geisterfahrer ums Leben gekommen. © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei bekannt gab, wurde der Geisterfahrer gegen 15.13 Uhr bei den Beamten gemeldet.

Der Senior war in Fahrtrichtung München in entgegengesetzter Richtung nach Deggendorf unterwegs und ist dort mit einem Fahrzeug kollidiert.

Nach bisherigen Informationen erlitten die beiden Insassen in dem betroffenen Wagen verhältnismäßig leichte Verletzungen.

Sie kamen in ein Krankenhaus. Der Unfallfahrer selbst starb an seinen schweren Verletzungen. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung München für mehrere Stunden bis in den Abend hinein gesperrt werden; der Verkehr wurde abgeleitet.

Warum der 77-Jährige falsch auf die Autobahn aufgefahren ist, versucht die Polizei nun zu ermitteln.