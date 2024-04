Vollsperrung! Hagelschauer sorgt für Unfall auf A95 mit sieben Fahrzeugen

München - Hagelschauer mit Folgen! Auf der A95 bei München ist es am gestrigen Donnerstagabend zu einem Unfall mit sieben Fahrzeugen gekommen. Ernsthaft verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei ermittelt derzeit zum Unfallhergang. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Feuerwehr am heutigen Freitagmorgen mitteilte, hatte es gegen 19.13 Uhr in Fahrtrichtung Garmisch auf der Autobahn in Bayern gekracht.

Demnach seien nach einem Hagelschauer mehrere Anrufe bei der Leitstelle in München eingegangen.

Zeitgleich hätten außerdem einige Meldungen wegen weiterer Verkehrsunfälle in Fahrtrichtung München die Landkreiszentrale erreicht. Dabei habe es sich jedoch nur um kleinere gehandelt.

Dennoch wurden den Angaben zufolge in beide Richtungen unmittelbar zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst geschickt.

Da bei den kleineren Zusammenstößen letztlich aber keine Hilfe benötigt wurde, konnten alle Kräfte schnell zu der Karambolage in Richtung Garmisch weiterfahren.