Unfall auf A99 bei München: Zwei Autos kollidieren, sieben Verletzte

München - Heftiger Unfall auf der A99 bei München : In der Nacht auf Sonntag sind zwei Autos kollidiert, sieben Personen dabei teils schwer verletzt worden. Ein Großaufgebot von Rettungskräften und Feuerwehr war vor Ort im Einsatz.

Die Verletzten wurden nach und nach in die eintreffenden Rettungswagen verteilt und in diesen weiter intensivmedizinisch versorgt.

Beim Eintreffen hatten alle Personen die Autos, bei denen es sich um einen Land Rover und einen Mercedes handelte, bereits verlassen. Vier Frauen saßen am Boden, drei Männer standen daneben.

Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, war der Notruf gegen 1.11 Uhr bei der Integrierten Leitstelle eingegangen. Zahlreiche Kräfte wurden demnach sofort zum Unfallort zwischen dem Feldmochinger Kreuz und der Ausfahrt Neuherberg geschickt.

Ein 26 Jahre alter Mann, seine 22-jährige Ehefrau und deren Mutter (50) kamen jeweils in Schockräume verschiedener Kliniken. Die 17 und 19 Jahre alten Schwestern der Ehefrau mussten ebenfalls in Krankenhäuser gebracht werden. Alle saßen im Land Rover. Die Insassen des Mercedes, zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren, wurden in umliegende Kliniken transportiert.

Während der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die A99 gesperrt werden.