Lkw fährt auf B2 auf Gegenspur: Zehn Verletzte bei heftigem Unfall

Starnberg - Bei einem Unfall auf der B2 sind in Bayern am Montag zehn Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Die Rettungskräfte hatten alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, war auf der viel befahrenen Strecke zwischen Starnberg und Weilheim gegen 14 Uhr in Richtung Starnberg fahrender Viehtransporter bei Traubing aus noch unklaren Gründen in den Gegenverkehr gefahren.



Ein Wagen konnte ausweichen, der zweite wurde gegen die Leitplanke gedrückt, der dritte am Heck erfasst. Das Auto dahinter stieß frontal mit dem "in schneller Fahrt" befindlichen Laster zusammen.

Ein weiteres nachfolgendes Fahrzeug konnte zwar anhalten, wurde aber auch durch den Lastwagen "erfasst, gedreht und auf den dahinter befindlichen BMW 1er geschleudert". Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld, teilte die Polizei entsprechend mit.

An der Unfallstelle waren zwei Rettungshubschrauber, drei Notarztfahrzeuge und fünf Rettungswagen im Einsatz. Zwei der Verletzten wurden in Krankenhäuser geflogen. Alle Unfallfahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden.