Unfall auf Bundesstraße: Zwei Menschen sterben, kleines Mädchen verletzt

Ein achtjähriges Kind überlebte den Zusammenstoß zweier Fahrzeuge leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntagmorgen zum tödlichen Crash mitteilte.

Die 37 Jahre alte Mutter des kleinen Mädchens war demnach ersten Erkenntnissen zufolge gegen 1.30 Uhr von Vilsbiburg in Richtung Landshut fahrend aus bislang noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen plötzlich auf die Gegenspur geraten und auf dieser anschließend mit dem entgegenkommenden Auto eines 60-Jährigen frontal zusammengestoßen.

Der Mann sowie die Mutter und ihre Tochter wurden im Zuge des Unfalls auf der Höhe der JVA bei Berggrub in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und von den angerückten Feuerwehrkräften geborgen.

Die 37-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Landshuter Krankenhaus, in dem sie kurze Zeit später allerdings starb. Der 60-Jährige wurde nach einer Erstversorgung per Rettungshubschrauber in die Uniklinik Regensburg gebracht. In diesem erlag auch er nach Polizeiangaben in den frühen Morgenstunden jedoch letztlich an seinen schwersten Verletzungen.



Das Mädchen hatte leichte Verletzungen erlitten und wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.