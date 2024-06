Betrunkener US-Soldat überschlägt sich mit seinem Wagen, hinterlässt Spur der Verwüstung!

Freihung - Folgenschwerer Unfall auf der B299 in der Ortschaft Tanzfleck in Bayern : Ein Mitglied der US-amerikanischen Streitkräfte hat die Kontrolle über sein Auto verloren, der 20-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Kia blieb nach dem Unfall auf dem Dach liegen. © NEWS5/Jürgen Masching

Der Soldat war am gestrigen Sonntagabend gegen 23.30 Uhr mit einem Kia auf der Bundesstraße von Kaltenbrunn in Richtung Freihung unterwegs, als er aus nicht abschließend geklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam, mit mehreren Verkehrsschildern kollidierte und letztlich in dem kleinen Ort mit einem Gartenzaun zusammenstieß.

Laut Polizei überschlug sich der Wagen durch die Kollision und kam kurz darauf an einem weiteren Gartenzaun auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Ersthelfer befreiten den 20-Jährigen noch vor dem Eintreffen der Retter aus dem schwer beschädigten Fahrzeug und begannen mit der Erstversorgung.

Anschließend wurde der junge Mann mit einem Polytrauma in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

Den Angaben zufolge war er bereits vor dem Unfall mit seiner Fahrweise aufgefallen. Demnach war er laut Zeugenaussagen zu schnell und außerdem in Schlangenlinien unterwegs. Ein erster Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,2 Promille.