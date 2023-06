Heftiger Crash! BMW kollidiert mit Mauer und überschlägt sich

Marktschellenberg - Folgenschwerer Unfall auf der B305 bei Marktschellenberg: Ein BMW-Fahrer ist mit seinem Auto mit einer Felsmauer am Straßenrand kollidiert. Der Wagen hat sich im Anschluss überschlagen.

Der BMW kam nach der Kollision auf dem Dach zum Liegen. © 7aktuell.de

Der 24-Jährige hatte von Salzburg aus kommend in Richtung Berchtesgaden aus noch unklarer Ursache gegen 6 Uhr am heutigen Samstagmorgen in der Ortsdurchfahrt nach einer Verkehrsinsel offenbar plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der BMW überschlug sich nach der Kollision mit der Mauer, kam auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer hatte bei dem Unfall noch Glück im Unglück, er erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Andere Verkehrsteilnehmer leisteten sofort und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Am Fahrzeug, das von den Einsatzkräften auf die Räder gestellt sowie anschließend abgeschleppt werden musste, entstand ein Totalschaden, an der Mauer ein Schaden in noch unbekannter Höhe.