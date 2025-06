Unfall auf Bundesstraße: Drei Menschen tot, drei weitere schwer verletzt

Überlingen - Bei einem folgenschweren Unfall am Bodensee sind auf der B31 bei Überlingen am Mittwochnachmittag drei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Personen erlitten laut Polizeiangaben erhebliche Verletzungen.

In einem der Autos wurden zwei Frauen so schwer verletzt, dass für sie jegliche Hilfe der Retter zu spät kam, im anderen Wagen eine. Die jeweiligen Fahrer sowie ein Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen.

Sowohl in dem Mercedes als auch in dem frontal getroffenen BMW saßen jeweils drei Insassen.

Ein Autofahrer war ersten Erkenntnissen zufolge gegen 14.45 Uhr in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die gegenüberliegende Fahrbahn geraten und danach mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Eine Umleitung wurde einem Sprecher der Polizei zufolge entsprechend eingerichtet. Die betroffenen Strecken im Hinterland seien allerdings schnell überlastet. Wer deshalb nicht in den Bereich fahren müsse, solle laut den Beamten darauf verzichten.

Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Nachmittag mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle. Auch drei Rettungshubschrauber waren vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Erstmeldung: 17.38 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.57 Uhr