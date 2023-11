11.11.2023 21:22 Heftiger Frontal-Zusammenstoß! Drei Verletzte bei Unfall in Bayern

Unfall auf der B8 in Bayern! Bei Vilshofen an der Donau sind am heutigen Samstag zwei Fahrzeuge kollidiert, drei Menschen bei dem Zusammenstoß verletzt worden.

Von Jan Höfling

Vilshofen - Folgenschwerer Unfall auf der B8 in Bayern! Bei Vilshofen an der Donau sind am heutigen Samstag zwei Fahrzeuge frontal kollidiert, drei Menschen bei dem heftigen Zusammenstoß verletzt worden. Auf der B8 in Bayern sind zwei Autos kollidiert. © Th. Krenn/zema-medien.de Wie die Polizei mitteilte, war ein 84 Jahre alter Mann mit seinem Renault Captur gegen 13.50 Uhr auf der Bundesstraße im Freistaat unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache auf Höhe Einöd plötzlich auf die gegenüberliegende Fahrbahn kam. Auf dieser kollidierte er mit dem Kia Rio eines 46-Jährigen, der nicht rechtzeitig ausweichen konnte. Die beiden Autofahrer sowie die Beifahrerin des Unfallverursachers wurden demnach durch den Aufprall mittelschwer verletzt und kamen jeweils nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Unfall Geländer durchbrochen: Auto landet nach Unfall im Bach Die B8 glich nach der Kollision einem Trümmerfeld, beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Rettungskräfte waren auf der Bundesstraße bei Vilshofen an der Donau mit einem Großaufgebot im Einsatz. © Th. Krenn/zema-medien.de Gegen den 84-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.

Titelfoto: Th. Krenn/zema-medien.de