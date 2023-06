Biker kracht in Heck von Auto: Für 74-Jährigen kommt jede Hilfe der Retter zu spät

Tittling - Ein Motorradfahrer (†74) ist bei einem Unfall auf der B85 in Bayern in das Heck eines Wagens gefahren.

Für den Motorradfahrer (†74) kam jede Hilfe zu spät. © Robert Geisler/zema-medien.de

Ein 18 Jahre alter Autofahrer hatte nach ersten Erkenntnissen den vorfahrtsberechtigten Biker beim Abbiegevorgang von der Passauer Straße kommend nach links auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Passau gegen 15.45 Uhr am Freitag übersehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Motorradfahrer fuhr daraufhin ungebremst in das Heck des Fahrzeugs und stürzte. Er starb trotz aller Bemühungen der alarmierten Rettungskräfte noch an der Stelle des Unfalls in der Nähe von Tittling im Landkreis Passau. Der 18-Jährige blieb bei dem Zusammenstoß demnach unverletzt.

Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro, durch die Staatsanwaltschaft Passau wurde ein Unfallgutachten angeordnet.