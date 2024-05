Unfall auf dem Kaiserplatz: Reinigungsfahrzeug überrollt Fahrrad

Düren - Bei einem Verkehrsunfall in Düren hat sich eine 73-jährige Radfahrerin am Dienstag leichte Verletzungen zugezogen. Dank ihrer geistesgegenwärtigen Reaktion verhinderte die Frau Schlimmeres!

Das Rad der 73-Jährigen wurde bei dem Unfall völlig zerstört. © Polizei Düren

Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch berichtete, war der 48-jährige Fahrer einer Straßenreinigungsmaschine am Dienstagabend gegen 19.35 Uhr auf dem Kaiserplatz unterwegs, als er sein Fahrzeug an der Einmündung zur Wilhelmstraße wieder in Richtung Markt drehen wollte.

Dabei stieß der Mann jedoch gegen das Fahrrad einer 73-Jährigen aus Düren, die über den Kaiserplatz Richtung Wilhelmstraße gefahren war.

Die Frau versuchte noch auszuweichen und ließ sich dann geistesgegenwärtig von ihrem Fahrrad fallen, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog, schilderte der Sprecher.

Das Fahrrad der Seniorin wurde unterdessen überrollt und "total zerstört", wie es hieß.