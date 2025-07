Unfall auf der Weser: Baggerschiff kracht in Hafen und reißt Kran nieder

Am Freitagmittag kam es im Seehafen von Brake zu einem heftigen Schiffsunfall. © Wasserschutzpolizeiinspektion

Am Freitagmittag, gegen 13.40 Uhr, hat das niederländische Baggerschiff am Seehafen von Brake eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Wie die Wasserschutzpolizeiinspektion mitteilte, kam das Schiff aus bisher ungeklärter Ursache von seinem Kurs ab, durchbrach eine Kaianlage und kollidierte anschließend mit der Ufer-Kante.

Infolge des Unfalls kippte außerdem ein an Land stehender Kran um und riss dabei eine Hydraulikleitung mit sich in die Tiefe. Dadurch gelangten auch geringe Mengen Hydrauliköl in die Weser, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

Da dieses Öl jedoch sehr dünnschichtig ist und im Wasser schnell verfliegt, besteht keine Gefahr für die Umwelt, so der Polizeisprecher. Ein Großteil des Öls landete auf dem Land sowie auf dem drunterliegenden Schiff.

Das Bergungsunternehmen sowie der Hafen prüfen derzeit, wie sie das verunfallte Baggerschiff bergen können.