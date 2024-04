Unfall auf gerader Strecke: 60-Jähriger stirbt nach Frontalcrash mit Peugeot-Fahrer

Dermbach - Im Wartburgkreis ist am heutigen Freitagmorgen ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Ein Unfall am Freitagmorgen im Wartburgkreis forderte ein Todesopfer. (Symbolfoto) © 123rf/meinzahn

Der folgenschwere Crash hatte sich auf der Bundesstraße 285 von Neidhardtshausen in Richtung Dermbach ereignet, wie die Polizei mitteilte.

Aus bislang noch ungeklärten Gründen war ein 60-jähriger Autofahrer auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn geraten.

Im Anschluss krachte er frontal mit einem entgegenkommenden Peugeot zusammen.

Für den 60-Jährigen kam in der Folge jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort. Der 62-jährige Peugeot-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Um den Unfall zu rekonstruieren, wurde ein Gutachter eingeschaltet.