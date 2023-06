Unfall auf Landstraße: Motorradfahrer stürzt in Straßengraben

Nörvenich - In Nörvenich im Kreis Düren hat sich ein Motorradfahrer (69) bei einem Unfall Verletzungen zugezogen.

Der Biker (69) stürzte mit seinem Motorrad in den Straßengraben. © Polizei Düren

Wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte, war der 69-Jährige aus Kerpen am Freitagabend gegen 17.25 Uhr auf der L327 Richtung Jakobwüllesheim unterwegs.

Beim Durchfahren einer dortigen Linkskurve geriet der Mann jedoch auf den rechts neben der Fahrbahn verlaufenden Grünstreifen.

Der Motorradfahrer stürzte in der Folge in den Straßengraben und zog sich blutige Verletzungen an den Händen zu.

Er sei ambulant im Krankenhaus behandelt werden müssen, so der Sprecher.