Horror-Unfall in Niederbayern: Auto kracht frontal in Lkw und wird zerfetzt

Eggenfelden - In Niederbayern hat sich am Freitagmorgen ein tragischer Unfall ereignet.

Wie die Polizei mitteilte, geriet ein Autofahrer gegen 7 Uhr auf der B20 auf Höhe Altenburg bei Eggenfelden in den Gegenverkehr und krachte frontal in einen entgegenkommenden Lkw.

Die B20 wurde an der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird aus Richtung Norden an der Ausfahrt Kastenberg/Schönau, aus Richtung Süden und Osten (B388) am Kreisverkehr in Altenburg abgeleitet.