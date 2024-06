09.06.2024 19:17 Notarzt-Fahrzeug kracht in Rentner-Renault: Vier Verletzte!

Auf der B3 in Ottersweier krachte am heutigen Sonntag ein Notarztfahrzeug in einen Renault Kangoo. Vier Menschen wurden verletzt. Die Straße war voll gesperrt.

Von Max Patzig

Ottersweier - Heftiger Unfall im Kreis Rastatt! Ein Mercedes Vito als Notarztfahrzeug, so wie dieses, krachte am Sonntagnachmittag in ein anderes Auto. (Symbolbild) © Max Patzig Am Nachmittag krachte ein Notarztwagen, ein Mercedes Vito, auf einer Einsatzfahrt entlang der B3 von Bühl kommend in Richtung Achern in einen Renault Kangoo. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, kippte der Renault auf der Kreuzung beim Hundeplatz in Ottersweier (Baden-Württemberg) daraufhin auf die Seite. Verletzt wurden die beiden Insassen (beide 83) des Kastenwagens sowie die zweiköpfige Besatzung des Einsatzfahrzeugs (Fahrerin 41). Alle vier Personen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Unfall 45-Jähriger will Probefahrt mit SUV machen: Jetzt muss er 100.000 Euro blechen Zur Kollision kam es ersten Erkenntnissen zufolge, als die Rettungskräfte mit Blaulicht über eine Kreuzung fuhren, die zu dem Zeitpunkt auf Rot stand. Die Rentner hatten Grün und bemerkten die rasante Anfahrt des Ärzteteams nicht rechtzeitig. Es entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Die B3 war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Inzwischen fließt der Verkehr wieder.

Titelfoto: Max Patzig