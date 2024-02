Tödliches Überholmanöver: Familienvater (†46) kracht in Fahrer (†18)

Zahlreiche Einsatzkräfte kümmerten sich vor Ort um die Unfallopfer. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitag gegen 21 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Wasserburg und Griesstätt zum Frontalzusammenstoß.

Ein 46-Jähriger fuhr mit seiner Frau und ihren zwei Kindern in ihrem Renault in Richtung Griesstätt. Als der Vater ein sogenanntes Microcar überholen wollte und ausscherte, krachte er frontal in den entgegenkommenden Hyundai eines 18-Jährigen aus Rott am Inn.

Für die Fahrer kam jede Hilfe zu spät: Beide starben noch an der Unfallstelle.

Die Frau und ihre zwei Kinder wurden schwer verletzt, schweben aber nicht in Lebensgefahr. Sie wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.