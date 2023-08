Heftiger Unfall! Mopedfahrer bei Überholversuch schwer verletzt

Immenstadt - Heftiger Unfall im Allgäu! Einem jungen Mopedfahrer wurde in Bayern sein eigenes Überholmanöver zum Verhängnis. Der 18-Jährige ist frontal mit einem entgegenkommenden und gerade abbiegenden Fahrzeug kollidiert.

Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, war der Mann am Nachmittag des Vortags auf der Staatsstraße von Missen in Richtung Immenstadt unterwegs, als es auf Höhe des Freibades "Kleiner Alpsee" zum folgenschweren Überholversuch kam.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen der Beamten nutzte der Mopedfahrer verkehrswidrig die Linksabbiegerspur, was ein Autofahrer (37), der vom Freibad aus auf die Staatsstraße in Richtung Missen auffahren wollte, nicht bemerken konnte.

Der Grund: Der von links kommende 18-Jährige befand sich ausgerechnet in dem Moment direkt hinter dem von ihm gerade überholten Wagen.

In der Fahrbahnmitte der Staatsstraße kam es demnach zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei welcher der Mopedfahrer durch die Wucht des Aufpralls über das Auto des 37-Jährigen geschleudert wurde und erst etliche Meter weiter mit schweren Verletzungen zum Liegen kam.