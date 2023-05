Unfall beim Abbiegen: Mitsubishi kippt auf die Seite, zwei Menschen verletzt

Leichlingen - Bei einem Unfall in Leichlingen (Rheinisch-Bergischer Kreis) sind zwei Autofahrer (31 und 66 Jahre) verletzt worden.

Der rote Mitsubishi kippte nach dem Zusammenstoß auf die Seite. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Ein 31-jähriger Mitsubishi-Fahrer war am Montagnachmittag gegen 14.50 Uhr auf der Straße Stockberg unterwegs, als er nach links in die Straße Ziegwebersberg abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah der Mann jedoch den von links kommenden Opel eines 66-Jährigen, der in Richtung Landwehrstraße unterwegs war.

Beide Autos prallten in der Folge derart heftig zusammen, dass der Mitsubishi auf den Gehweg geschoben wurde, wo er schließlich auf die Seite kippte.

Beide Insassen konnten sich eigenständig aus ihren Wagen befreien und erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus, wie es hieß.

Die Autos wurden abgeschleppt. "Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise mehreren Tausend Euro", erklärte ein Polizeisprecher.