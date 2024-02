Unfall beim Abbiegen: Notarztwagen erfasst Fußgänger und Kleinkind (1)

Fürth - Zwei Fußgänger und ein Kleinkind sind in Fürth von einem Notarztwagen erfasst worden.

Der Notarzt war zum Unfallzeitpunkt auf keiner Einsatzfahrt und ohne Martinshorn unterwegs. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bog der 28-jährige Fahrer des Notarztwagens am Dienstag um kurz nach 10.30 Uhr von der Leyher Straße nach links in die Fronmüllerstraße ab.

Dabei übersah er zwei Fußgänger, die mit einem Kinderwagen gerade die Fronmüllerstraße überquerten. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 32-jährige Mann sowie die 51-jährige Frau wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer die beiden bei dem Unfall verletzt wurden, war zunächst unklar. Lebensgefahr bestehe laut Polizei aber nicht.

Das einjährige Kind erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte es vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus.

Der Notarztwagen war zum Unfallzeitpunkt ohne Martinshorn und Blaulicht unterwegs.