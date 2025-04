10.04.2025 17:00 Unfall-Drama auf Landstraße! Senior (†82) knallt mit Vollgas gegen Baum

In Dormagen ist am Donnerstag ein Rentner mit seinem Auto verunglückt und im Anschluss gestorben. War ein Herzinfarkt schuld an der Katastrophe?

Von Maurice Hossinger

Dormagen - Auf einer Landstraße in Dormagen ist es am heutigen Donnerstag zu einem Unfall gekommen - kurz darauf war ein 82-Jähriger tot. Der Wagen des Rentners war nach dem Unfall ein einziger Totalschaden. © Patrick Schüller Ersten Informationen der Polizei zufolge war der Senior am Morgen aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck eines Fahrschulautos geknallt. Statt vom Gas zu gehen, beschleunigte der 82-Jährige sein Fahrzeug offenbar immer weiter und kollidierte wenige Sekunden später hinter der Einmündung an der Dr.-Geldmacher-Straße mit einem Baum. Ein sofort zur Unfallstelle berufener Rettungswagen brachte ihn schließlich in ein Krankenhaus. Wenig später die schockierende Nachricht: Der 82-Jährige ist tot. Wie es von der Polizei heißt, könne aktuell ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden. Ein 27-Jähriger am Steuer des Fahrschulautos kam mit leichten Verletzungen und einem gewaltigen Schock davon.

