Unfall-Drama in NRW: Beifahrer (32) stirbt, Autofahrer überlebt schwer verletzt

Halver – Ein Autounfall in Halver (Märkischer Kreis) ist in der Nacht auf Samstag für den Beifahrer (32) tödlich geendet.

Rettungskräfte konnten vor Ort nichts mehr für den 32-Jährigen tun. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair

Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte starb der 32-jährige Werdohler noch vor Ort, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Der 30-jährige Autofahrer überlebte und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Wipperfürth.

Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Männer gegen 1 Uhr in einem Chevrolet Spark auf der L284 in Richtung Halver unterwegs gewesen, als der Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle verlor.

Das Auto kam etwa auf Höhe der Einmündung "Auf der Brake" aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Dabei rutschte es in einen Graben und krachte mit der rechten Seite gegen einen Baum.

Die Polizei hat die Spuren am Unfallort gesichert, die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.