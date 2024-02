09.02.2024 10:17 Unfall an unbeschranktem Bahnübergang: Auto und Zug krachen ineinander

In Eckersmühlen in Mittelfranken hat sich ein Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang ereignet.

Eckersmühlen - In Mittelfranken ist es am Freitagvormittag zu einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang gekommen. Rettungskräfte sind am Bahnübergang in Eckersmühlen im Einsatz. © News5 / Oswald Wie ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort sagte, stießen ein Auto und ein Regionalzug kurz vor dem Bahnhof in Eckersmühlen, einem Gemeindeteil von Roth, zusammen. Die Person am Steuer des Wagens konnte sich demnach selbst befreien. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dem Feuerwehrmann zufolge haben sich schon mehrere ähnliche Unfälle an diesem Bahnübergang ereignet. Meistens gingen diese jedoch glimpflich aus, da die Züge auf diesem Streckenabschnitt langsam unterwegs wären, um kurz danach in den Bahnhof einzufahren. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Weitere Details waren zunächst unklar. TAG24 berichtet an dieser Stelle nach, sobald neue Informationen vorliegen.

