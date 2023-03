Autofahrer und Bike prallen zusammen: 16-Jähriger schwer verletzt

Overath - Bei einem Verkehrsunfall in Overath (Rheinisch-Bergischer Kreis) ist ein 16-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall in Overath abgeschleppt werden. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Der 16-Jährige war laut Angaben der Polizei am Sonntagabend gegen 22.25 Uhr auf seiner Aprilia die Kölner Straße in Richtung Engelskirchen entlang gefahren, als zeitgleich ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Fiat von der Straße Aggerhof nach links in die Kölner Straße abbiegen wollte.

Dabei schätzte der 18-Jährige den Abstand zu dem herannahenden und vorfahrtsberechtigten Bike nach eigener Aussage falsch ein und prallte in der Folge mit dem 16-Jährigen zusammen.

Der Jugendliche wurde bei dem Zusammenstoß über die Motorhaube des Fiats geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den jungen Biker anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer und seine 19-jährige Beifahrerin seien unverletzt geblieben, wie es hieß.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.