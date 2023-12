Unfall in Sachsen: Suff-Fahrerin erfasst neunjährigen Jungen!

Rathmannsdorf - Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge kam es am gestrigen Montag zu einem schweren Unfall, bei dem ein neunjähriger Junge verletzt wurde.

Mit einem Krankenwagen kam der Junge (9) ins Krankenhaus. (Symbolbild) © dpa/Sebastian Gollnow

In Rathmannsdorf war eine 37-jährige Frau mit ihrem VW Golf auf der Hohnsteiner Straße in Richtung Bad Schandau unterwegs, wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte.

Als ein Kind zwischen der Bergstraße und dem Bahnhof plötzlich auf die Straße lief, konnte sie nicht mehr reagieren und erfasste mit dem Wagen das Kind.

Der Junge wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die alarmierten Polizisten einen Alkoholgeruch bei der Golf-Fahrerin. "Die Deutsche stand mit mehr als 0,8 Promille unter Alkoholeinfluss", erklärten die Beamten im Nachgang.

Die 37-Jährige musste ihren Führerschein abgeben - und dazu noch eine Blutprobe.