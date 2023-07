VW brettert über Findling und landet in Sonnenstudio: Zwei Verletzte!

Siegburg - Am heutigen Mittwochmittag ist es in Siegburg zu einem schweren Verkehrsunfall in Höhe des Kreisverkehrs "Zum Hohen Ufer / Wilhelmstraße" gekommen.

In Siegburg ist ein 39-Jähriger in ein Sonnenstudio gerast. © Marius Fuhrmann

Wie die Polizei meldete, war ein 39-jähriger Mann aus Siegburg gegen 12 Uhr mit seinem VW in Richtung "Wilhelmstraße" unterwegs.

Dann soll der 39-Jährige aus bislang unbekannter Ursache von seiner Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten sein. Dabei fuhr er auch in falscher Richtung in den Kreisverkehr ein. Dies berichten Zeugen.

Anschließend kam der Siegburger auch von der Gegenfahrbahn ab, bretterte zunächst über einen Findling und dann in eine Glasscheibe eines Sonnenstudios. Dort kam der VW-Fahrer zum Stillstand.

Bei dem Crash verletzte sich der Mann so schwer, dass er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden musste. Ebenfalls verwundet wurde eine 27-jährige Frau aus Lohmar, die just in dem Moment das Sonnenstudio verlassen hatte. Diese konnte jedoch schon vor Ort entlassen werden.

Warum der 39-Jährige in den Gegenverkehr geraten ist, ist unklar. Ein Alkohol- oder Drogenkonsum konnte jedenfalls nicht festgestellt werden.