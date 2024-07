Tödlicher Unfall: 70-Jähriger stürzt in Scheune acht Meter in die Tiefe!

Weigenheim - Unfall mit schrecklichen Folgen im bayerischen Weigenheim: Ein 70 Jahre alter Mann ist bei der Installation eines Motors mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Für den Senior kam letztlich jede Hilfe zu spät.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr tun. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, war es am gestrigen Mittwochvormittag gegen 11 Uhr in dem Weigenheimer Gemeindeteil Geckenheim zu dem schrecklichen Zwischenfall gekommen, als der Mann den Antrieb eines landwirtschaftlichen Geräts im Dachstuhl einer Scheune austauschen wollte.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor der 70-Jährige laut den Beamten während der Arbeit an dem Motor den Halt, stürzte rund acht Meter tief.

Er erlitt bei dem Aufschlag schwere Verletzungen im Kopfbereich. Trotz aller Versuche der alarmierten Rettungskräfte verstarb er letztendlich am Unfallort.