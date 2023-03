Unfall mit Krankenfahrstuhl: 98-Jähriger stirbt an schweren Kopfverletzungen!

Vechelde - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Peine ( Niedersachsen ) ist am Samstag ein 98-jähriger Mann tödlich verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall kam ein 98-jähriger Mann ums Leben. (Symbolbild) © 123rf/meinzahn

Laut Polizeiangaben von Sonntag bemerkte ein 87-jähriger Autofahrer in Vechelde den 98-Jährigen in einem Krankenfahrstuhl zu spät und fuhr ihn mit seinem Fahrzeug ungebremst an.

Daraufhin wurde der 98-Jährige in einen Straßengraben geschleudert und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.

Später starb der Mann in einem Krankenhaus.