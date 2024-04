Unfall mit Schwerverletzten: Gaffer behindern Rettungsarbeiten

Ein Autofahrer verlor die Kontrolle und fuhr gegen zwei geparkte Fahrzeuge. © Feuerwehr Bochum

So geschehen am Donnerstagabend in Bochum.

Ein Autofahrer fuhr gegen 22 Uhr über die Herner Straße. Dann verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen zwei parkende Fahrzeuge. Das Auto blieb völlig zerstört liegen.

Fahrer und Beifahrer wurden schwer verletzt. Als die Einsatzkräfte wenige Minuten später an der Unfallstelle eintrafen, hatten herbeigeeilte Ersthelfer die Verunglückten bereits aus dem Wrack befreit und mit der Erstversorgung begonnen.

Absolut unverständlich: In den Minuten nach dem Unfall kamen zahlreiche Schaulustige hinzu, filmten und fotografierten die Rettungsarbeiten, behinderten die Einsatzkräfte, hieß es in einer Feuerwehrmitteilung. Die Polizei musste die Gaffer zurückdrängen.

Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Fahrer vor dem Unfall einen "internistischen Notfall" erlitten habe.