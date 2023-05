Autos krachen vor Hansa-Park zusammen: Sieben Verletzte!

Sierksdorf - Dieser Ausflug endete, bevor er überhaupt angefangen hatte! Am Samstagvormittag sind zwei Autos unmittelbar vor dem Hansa-Park in Sierksdorf ( Schleswig-Holstein ) kollidiert. Dabei wurden sieben Personen verletzt.

Der Mercedes und der Ford krachten unmittelbar vor dem Hansa-Park zusammen. © Arne Jappe

Eine 21 Jahre alte Frau wollte mit ihrer Mercedes E-Klasse die K45 überqueren und auf den Parkplatz des beliebten Freizeitparks fahren, übersah dabei aber den Ford eines 45-jährigen Mannes, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle der Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Airbags in beiden Fahrzeugen auslösten.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte zum Unfallort. In den beiden Autos befanden sich zum Zeitpunkt des Crashs sieben Personen, darunter drei Kinder, die allesamt leichte Verletzungen erlitten hatten. Sie wurden vorsorglich mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizei lenkte den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Aus Richtung Haffkrug hatte sich bereits ein längerer Rückstau gebildet.

Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.