Motorrad-Ausflug in Bayern endet tödlich: 31-Jähriger stirbt bei Unfall

Unterammergau - Ein 31 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Unterammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) in Bayern ums Leben gekommen.

Ein 31-Jähriger ist in Bayern mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann aus dem nördlichen Oberbayern zusammen mit vier weiteren Bikern am Samstagnachmittag gegen 14.10 Uhr auf der Bundesstraße 23 von Unterammergau in Richtung Oberammergau unterwegs.

Aus zunächst ungeklärter Ursache geriet der 31-Jährige mit seiner Maschine auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen entgegenkommenden Toyota, an dessen Steuer ein 39-jähriger Mann aus Sigmaringen saß.

Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall in die Luft geschleudert und stürzte anschließend auf einen hinter dem Toyota fahrenden Audi, den ein 67-Jähriger aus dem Raum Innsbruck lenkte.

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der 31-jährige Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.

Die Auto-Insassen blieben unverletzt, erlitten jedoch einen Schock, wie es weiter hieß. Sie und die Biker-Gruppe wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 36.000 Euro. Die B23 war zeitweise total gesperrt. Um 21.50 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.