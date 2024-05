08.05.2024 11:18 Viel zu schnell unterwegs: Rentner kracht mit Auto in Hauswand!

In Wermelskirchen ist am Dienstagvormittag ein Rentner mit seinem Wagen in eine Hauswand gefahren. Dabei wurde er schwer verletzt.

Von Patrick Richter

Wermelskirchen - Am gestrigen Dienstagvormittag hat ein Rentner mit seinem Auto in Wermelskirchen einen schweren Unfall verursacht. Der 83-Jährige ist nach ersten Erkenntnissen ungebremst in eine Hauswand gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Die lange Front des alten Volvo Kombis hat dem Senior beim Aufprall wohl das Leben gerettet. © Polizei Rheinisch Bergischer Kreis Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 11.35 Uhr mit seinem Volvo auf der Südstraße deutlich zu schnell unterwegs. Dabei kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Grundstücksmauer und krachte mit der Front seines Wagens in eine Hausfassade. Die Rettungskräfte wurden dann umgehend von Anwohnern verständigt, die dann den Fahrer direkt versorgt haben. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen zum Beispiel im Haus wurden nicht verletzt. Unfall Lkw-Fahrer rettet schwer verletzten 71-Jährigen aus brennendem Wrack Die Polizei schätzt den Schaden am Auto und dem Haus auf einen unteren fünfstelligen Betrag. Die Feuerwehr hat um auf Nummer sicher zu gehen einen Baustatiker angefordert, der nun überprüfen soll, ob das Haus einsturzgefährdet ist. Ob der Senior den Unfall nur aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit gebaut hat, wird noch untersucht. Nach Stand der Dinge kann die Polizei nicht ausschließen, dass der Mann zuvor einen internistischen Notfall erlitten hat.

Titelfoto: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis