Vier Kinder von Audi erfasst! Wütende Angehörige gehen auf Unfallfahrer los

In Wuppertal sind am Sonntag vier Kinder von einem Audi erfasst und verletzt worden. Nach dem Unfall gerieten Angehörige mit dem Fahrer in Streit.

Von Nicole Reich

Wuppertal – Vier Kinder sind in Wuppertal-Heckinghausen von einem Audi erfasst und verletzt worden. Angehörige gingen nach dem Unfall auf den Autofahrer (23) los. Der schwarze Audi Q8 RS rollte über den Gehweg und prallte gegen eine Hauswand. © Christoph Petersen Die Kinder - drei zwölfjährige Mädchen und eine Dreijährige - wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. "Lebensgefahr besteht für sie nicht", erklärte ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hatte der hochmotorisierte Audi Q8 RS sie am heutigen Sonntag gegen 16.20 Uhr auf einem Gehweg neben der Heckinghauser Straße Ecke Waldeckstraße erfasst. Unfall Über Schutzplanke geschleudert: Motorradfahrerin (26) schwer verletzt! Wie die Ermittler schilderten, hatte der 23-jährige Fahrer zuvor an einer Ampel Gas gegeben, als diese grün wurde und dann die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Audi rollte über den Gehweg und prallte gegen eine Hauswand, die hierbei beschädigt wurde. Die Heckinghauser Straße blieb nach dem Unfall gesperrt. © Florian Schmidt Unfall in Wuppertal: Fahrer (23) wird durch Angehörige der Kinder verletzt Nach dem Unfall kam es nach Angaben der Polizei zu einer Auseinandersetzung mit aufgebrachten Angehörigen der Kinder, wobei der Fahrer leichte Verletzungen erlitt. Es bestehe der Verdacht, dass der 23-Jährige vor der Fahrt Drogen konsumiert hat. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Heckinghauser Straße blieb während der Unfallaufnahmen gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Christoph Petersen