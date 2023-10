31.10.2023 15:56 Vier Personen verletzt: Schwerer Unfall und Vollsperrung auf B3

Auf der B3 in Northeim kam es am Dienstag zu einem schweren Unfall. Gleich vier Personen kamen verletzt in das Krankenhaus Göttingen.

Von Robert Lilge

Northeim - Am heutigen Dienstagvormittag kam es auf der B3 in Northeim zu einem Unfall mit mehreren verletzten Personen. Der Abschnitt der B3 in Höhe der Langen Straße musste für rund vier Stunden voll gesperrt werden. © Screenshot/Instagram/Kreisfeuerwehr_Northeim Gegen 11.11 Uhr war eine 58-jährige Frau aus Northeim mit ihrem Auto in Richtung Göttingen unterwegs. Mit ihr im Wagen saßen zusätzlich eine 59 Jahre alte Frau aus Aschaffenburg und ihre 20-jährige Tochter. An der Kreuzung Lange Straße wollte die Fahrerin in Richtung Nörten-Hardenberg abbiegen. Dabei übersah sie ein von vorne entgegenkommendes Auto. Beide Wagen stießen zusammen und wurden anschließend gegen eine Leitplanke geschleudert. Unfall Audi wird bei Frontalcrash in zwei Teile gerissen, 34-Jähriger stirbt Der 92-jährige Fahrer in dem entgegenkommenden Auto wurde dabei schwer verletzt. Er musste in ein Göttinger Krankenhaus gebracht werden. Die Frauen in dem anderen Wagen verletzten sich nur leicht, kamen aber ebenfalls ins Krankenhaus, teilte die Polizeiinspektion Northeim mit. Zum Einsatz kam neben Rettungswagen auch ein Hubschrauber. Während der Unfallaufnahme wurde durch die Einsatzkräfte ein externer Gutachter hinzugerufen. Insgesamt soll ein Schaden von circa 17.000 Euro entstanden sein. Die B3 musste für die Aufräum- und Ermittlungsarbeiten in diesem Bereich rund vier Stunden voll gesperrt werden.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/Kreisfeuerwehr_Northeim