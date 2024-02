Vier Verletzte bei Kreuzungs-Crash: Suzuki und Fiat knallen zusammen

Unfallort: Die Zittauer Kreuzung Schrammstraße/Humboldtstraße. © Blaulichtreport Zittau

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bekannt gab, krachten die beiden Autos am gestrigen Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, in Zittau (Landkreis Görlitz) zusammen.

Dem Anschein nach wollte eine Tschechin mit ihrem Suzuki von der Schrammstraße nach links in die Humboldtstraße in Richtung Olbersdorf abbiegen - doch dann kam ihr der weiße Kleintransporter entgegen.

Bei dem Unfall wurde sowohl die vermeintliche Verursacherin im blauen Suzuki, als auch der Tscheche (37) am Steuer des weißen Fiats samt zwei weiteren Insassen leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß entstand an den Autos ein Sachschaden in Höhe von knapp 12.000 Euro.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Neben ihnen waren Rettungswagen und Feuerwehr im Einsatz. Die Kameraden kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.