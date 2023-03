BMW-Fahrer verliert Kontrolle: Vier Verletzte in Pinneberg

Pinneberg - Am Sonntagnachmittag hat sich in Pinneberg ( Schleswig-Holstein ) bei Hamburg ein Verkehrsunfall mit vier Verletzten ereignet.

Am Westring krachten die Fahrzeuge am Sonntagnachmittag ineinander. © Christoph Seemann / Hamburg News

Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es gegen 17 Uhr an der Kreuzung Westring/Mühlenstraße zu dem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein mit drei Personen besetzter BMW den Westring in Richtung Prisdorf. Aus noch unbekannter Ursache überfuhr der 59-jährige Fahrer dabei eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Renault und einem Audi, die in Fahrtrichtung Appen an der roten Ampel gehalten hatten.

Der BMW fuhr nach der Kollision weiter auf das Gelände eines Autohauses und kam erst dort zum Stehen.

Die 90-jährige Beifahrerin im BMW wurde schwer, der Fahrer, eine 26-jährige Beifahrerin und die 29-jährige Beifahrerin des Audis wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.