Vom Handy abgelenkt: Mann (†20) an Bahnübergang von Zug erfasst

Neu-Ulm - Ein 20-jähriger Fußgänger ist an einem Bahnübergang in Schwaben von einem Regionalzug erfasst und tödlich verletzt worden.

Trotz einer geschlossenen Schranke lief ein junger Mann in Schwaben über die Gleise. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der junge Mann am Samstagabend gegen 17.43 Uhr noch über die Gleise gehen, obwohl die Schranken am Bahnübergang in Schwaighofen bereits geschlossen waren.

Zunächst hatte er erfolglos versucht, ein gesperrtes Drehkreuz zu passieren und war dann auf die Straße gewechselt, um die Halbschranke zu umgehen.

Ersten Ermittlungen zufolge war er dabei von seinem Handy abgelenkt.

Der Lokführer des heranfahrenden Zuges führte umgehend eine Notbremsung durch und setzte ein Warnsignal ab - doch vergeblich: Die Bahn erfasste den Fußgänger. Der 20-Jährige wurde neben die Gleise geschleudert und schwer verletzt. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Der Lokführer sowie drei Zeugen und Ersthelfer erlitten einen Schock, erklärte die Polizei.