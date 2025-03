31.03.2025 16:11 948 Von Schiebetür zerquetscht: 16-Jähriger stirbt bei Einbruch-Versuch

In Vevey hat ein 16-Jähriger versucht, in einen Sandwichladen einzubrechen. Doch dabei wurden sein Hals und Genick in der Tür eingeklemmt, woraufhin er starb.

Von Nick-Fabrice Vetter

Vevey (Schweiz) - Am Sonntag lagen Blumen und Kerzen vor der Eingangstür der "Sandwicherie" im schweizerischen Vevey. Ein paar Stunden zuvor starb dort ein 16-Jähriger beim Versuch, in den Laden einzubrechen. Gut ein halbes Dutzend Einsatzfahrzeuge war nach dem Anruf vor Ort, doch das Leben des Jungen (†16) konnte nicht gerettet werden. © Christiane Oelrich/dpa Laut 24 Heures ereignete sich der tragische Unfall in der Nacht auf Samstag. Gegen 4 Uhr morgens hatten Anwohner den regungslosen Jungen auf dem Gehweg gesehen und die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte setzten alles daran, den Jugendlichen wieder zurück ins Leben zu holen, doch jeglicher Einsatz war vergebens. Der 16-Jährige kam noch am Unfallort ums Leben. Laut ersten Berichten der Polizei hatte der Teenager versucht, in den Sandwichladen einzubrechen, indem er sich durch die geschlossene und verriegelte Schiebetür quetschte. Ihm gelang es, einen Teil seines Oberkörpers durch den sich langsam auftuenden Spalt zu zwängen, bevor sich die Tür plötzlich schloss, seinen Hals und Nacken einklemmte. Unfall Frontalcrash zwischen Smart und Audi: Sechs teils Schwerverletzte! Ob er letztendlich daran gestorben ist, klären aktuell die Ermittler. Noch in derselben Nacht wurde der Ladenbesitzer von der Polizei zu dem grausamen Unfallort gerufen. In einem Interview mit der Zeitung wollte er sich noch nicht weiter zu dem Vorfall äußern. Er sagte jedoch, dass immer wieder in seinen Laden eingebrochen werde. So sei der 16-Jährige der Sechste innerhalb der letzten zwei Jahre gewesen, der versucht hatte, in seine "Sandwicherie" einzusteigen. Nur hatte der versuchte Einbruch diesmal fatale Folgen.

Titelfoto: Christiane Oelrich/dpa