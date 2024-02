Vorfahrt genommen: Hund im Kofferraum stirbt bei Unfall in Oberbayern

Stephanskirchen - Ein Hund ist bei einem Unfall in Oberbayern ums Leben gekommen.

Eine Autofahrerin hatte einer anderen die Vorfahrt genommen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Laut Angaben der Polizei wollte eine 67-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 13 Uhr in Stephanskirchen von der Kraglinger Straße in die Staatsstraße 2359 abbiegen.

Dabei übersah sie eine 75-jährige Autofahrerin, die auf der Staatsstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Wagen.

Die beiden Fahrerinnen blieben den Angaben nach unverletzt.

Der im Kofferraum mitfahrende Hund der 75-Jährigen verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.