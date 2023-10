Vorfahrt missachtet? Mazda und Dacia in schweren Unfall verwickelt

Ralbitz-Rosenthal (Landkreis Bautzen) - Schlimmer Unfall in Ostsachsen . Ein Dacia und ein Mazda rasten auf der S101 ineinander. Drei Personen kamen ins Krankenhaus.

Die Einsatzkräfte waren gefordert. © Rocci Klein

Eine Frau in ihrem Dacia war am Freitagnachmittag von Horka kommend in Richtung Gränze unterwegs. Zur selben Zeit war ein roter Mazda mit zwei Insassen auf der S101 unterwegs.

Dann passierte es: Als die Dacia-Fahrerin gegen 16.30 Uhr die Staatsstraße queren wollte, kam es zum Crash.

Möglicherweise durch die Abendsonne geblendet, übersah die Frau offenbar das herannahenden Fahrzeug. Der Mazda konnte nicht mehr ausweichen, knallte dem Kleinwagen genau in die Seite. Beide Fahrzeuge wurden von der Straße geschleudert und blieben völlig ramponiert liegen.

Sofort eilten die Einsatzkräfte den Verunfallten zu Hilfe. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, brachte wenige Minuten später einen Notarzt an die Unglücksstelle. Derweil leisteten die eingetroffenen Feuerwehrleute bereits Erste Hilfe.

Drei Personen kamen mit Verletzungen unbestimmten Schwergrades ins Krankenhaus, hieß es von der Polizei auf TAG24-Nachfrage. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden - sie haben wohl nur noch Schrottwert.