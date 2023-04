13.04.2023 16:19 Kehrmaschine kracht in mehrere Autos und kippt um: Fahrer wird verletzt, hoher Schaden

Bei einem Verkehrsunfall in Wuppertal hat sich am Mittwoch ein 28-Jähriger am Steuer einer Kehrmaschine leicht verletzt.

Von Maurice Hossinger

Wuppertal - Im Stadtteil Barmen kam es am Mittwochmittag zu einem kuriosen Verkehrsunfall zwischen einer Kehrmaschine und vier Autos. Ein 28-Jähriger musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Kehrmaschine der Stadt Wuppertal musste nach dem folgenschweren Unfall abgeschleppt werden. © Tim Oelbermann Der junge Mann war mit der städtischen Kehrmaschine gegen 11.45 Uhr auf der Schützenstraße Richtung Klingelholl unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang noch ungeklärten Gründen in einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Meriva krachte. Nur wenige Augenblicke später knallte die Kehrmaschine in das Heck eines ebenfalls geparkten VW Polo und kippte daraufhin zur Seite. Durch den heftigen Aufprall wurde der Polo hingegen auf einen davor stehenden VW Beetle geschoben, der wiederum in einen Opel Corsa krachte. Durch den Zusammenstoß wurde der 28-Jährige leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Unfall Durch Kurve in Graben geschlittert: Autofahrerin (79) bei Unfall schwerverletzt Sowohl seine Kehrmaschine als auch der VW Polo waren infolge des Crashs nicht mehr fahrbereit und mussten an Ort und Stelle abgeschleppt werden. Der VW Polo erlitt bei dem Zusammenprall enorme Schäden. © Tim Oelbermann Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag und hat umfangreiche Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Tim Oelbermann