Roller-Fahrer gerät in Gegenverkehr - Lebensgefahr!

Wuppertal - Bei einem Unfall in Wuppertal hat ein Roller-Fahrer (59) am Montag lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht.

Der Roller-Fahrer (59) kam schwerst verletzt in eine Klinik. © Christoph Petersen

Laut Mitteilung der Polizei war der 59-Jährige am Freitagmorgen gegen 8.20 Uhr auf der Obere-Lichtenplatzer-Straße in Wuppertal-Lichtscheid unterwegs, als er in Höhe der Müngstener Straße aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr geriet.

In der Folge prallte der Mann mit dem entgegenkommenden Skoda eines 93-Jährigen zusammen und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu.

Ein Notarzt behandelte den 59-Jährigen vor Ort, ehe er in eine Klinik gebracht wurde. "Zum jetzigen Zeitpunkt besteht für den Mann Lebensgefahr", schilderte ein Polizeisprecher am Montagnachmittag.

Wie erste Ermittlungen ergaben, besitzt der Roller-Fahrer offenbar keinen gültigen Führerschein.

Das Verkehrskommissariat hat Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0202/2840 um Zeugenhinweise.