Seat nach Unfall mit Traktor und Baum völlig zerstört: Fahrer ringt mit dem Tod

Wuppertal - Am Samstagabend kam es zwischen Wuppertal-Beyenburg und Remscheid-Lennep zu einem verheerenden Verkehrsunfall . Ein Mann schwebt in Lebensgefahr!

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den bewusstlosen Fahrer aus seinem Auto herausschneiden. © Tim Oelbermann

Der Fahrer eines Seat Ibiza war gegen 20.50 Uhr auf der Schwelmer Straße unterwegs. Kurz vor Frielinghausen krachte er aus bislang ungeklärten Gründen zunächst mit einem entgegenkommenden Traktor und anschließend noch mit einem Baum zusammen.

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, befand sich der bewusstlose Fahrer noch in dem Wrack. Nach der Erstversorgung des Patienten wurde dieser durch die Remscheider Kräfte mittels Rettungsschere und Spreizer aus dem Unfallfahrzeug geschnitten.

Ihre Wuppertaler Kollegen stellten derweil den Brandschutz sicher. Durch die Wucht des Aufpralls am Baum wurde außerdem der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen. Er lag mehrere Meter entfernt auf der Straße.

Ein Hubschrauber brachte den Mann, nachdem er zuvor in einem Rettungswagen stabilisiert worden war, in eine Spezialklinik nach Köln. Dort musste er noch am Abend notoperiert werden.