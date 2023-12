Zugunglück bei Zielitz: Kuh stirbt, Strecke stundenlang gesperrt!

Für das Tier kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © 123rf/smereka

Der Zugführer habe die Kollision am Dienstag auf der Strecke zwischen Zielitz und Mahlwinkel trotz Bremsmanöver nicht verhindert können, wie die Bundespolizei am Mittwoch in Magdeburg mitteilte.

Die Bahnstrecke musste demnach für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden, es gab mehrere Zugausfälle und Verspätungen.

Für die Bergung der Kuh sei die Feuerwehr alarmiert worden. Menschen seien nicht verletzt worden, hieß es.

Der Halter des Tieres gab an, dass die Kuh beim Eintreiben der Herde von der Koppel entwichen und vor den Zug gelaufen war.