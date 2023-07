10.07.2023 22:21 Zwei Autos stoßen an Kreuzung zusammen: Vier Verletzte

Bei einem schweren Unfall in Bad Bramstedt wurden am Montag vier Menschen verletzt. Zwei Autos stießen am Abend an einer Kreuzung zusammen.

Von Oliver Wunder

Bad Bramstedt - Schwerer Unfall im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein: Am Montagabend stießen in Bad Bramstedt zwei Autos zusammen Die beiden Autos stießen in Bad Bramstedt zusammen. © Kreisfeuerwehrverband Segeberg Wie die Feuerwehr mitteilte, geschah das Unglück gegen 19.11 Uhr in einem Kreuzungsbereich. Zwei Autos stießen aus ungeklärter Ursache auf der Hamburger Straße/B4 in Höhe Sommerland zusammen. Anfangs hieß es, dass die Insassen eingeklemmt seien und die Autos brennen würden – Menschenleben in Gefahr! Doch das konnten die zuerst eintreffenden Feuerwehrleute glücklicherweise nicht bestätigen. Passanten hatten Erste Hilfe geleistet und zwei Verletzte betreut, zwei weitere Personen saßen noch in den Autos. Unfall Von der Flut überrascht: Wattwanderung endet tödlich Feuerwehr und Rettungsdienst sprachen sich ab, danach wurde die Seitentür eines Wagens entfernt, um den Verletzten schonend zu retten. Alle vier Insassen kamen mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Weitere Details zu ihnen liegen nicht vor. 30 Feuerwehrleute waren bei dem Unfall im Einsatz. © Kreisfeuerwehrverband Segeberg Die Feuerwehr war mit 30 Mitgliedern im Einsatz, sie sicherten die Unfallstelle und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Während des Einsatzes war die Hamburger Straße voll gesperrt.

Titelfoto: Kreisfeuerwehrverband Segeberg